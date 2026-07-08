Игрок Египта Зико: «Судья разрушил мечту целой нации»

Нападающий сборной Египта высказался о работе судейской бригады в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с командой Аргентины (2:3).

Главным арбитром был из Франции.

Судья с первой минуты был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли. Мы надеялись доставить радость египетскому народу, но, в конце концов, поздравляем сборную Аргентины с победой на чемпионате мира. Это сфальсифицированный турнир, им даже не нужно играть оставшиеся матчи. Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были победить.