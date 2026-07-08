Два сотрудника Федерации футбола США были отстранены перед 1/8 ЧМ

сегодня, 11:59

Международная федерация футбола ( ФИФА ) отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед матчем 1/8 финала ЧМ -2026 с Бельгией (1:4). Об этом сообщил Front Office Sports.

По данным издания, это менеджер команды Сэм Запатка и вице-президент организации по безопасности Фрэнк Пэннелл. Причины отстранения не уточняются, но представитель американской федерации подтвердил сам факт санкций и перенаправил дополнительные вопросы в ФИФА , которая отказалась от комментариев.

Как отмечает издание, возможная причина отстранений — ситуация вокруг нападающего Фоларина Балогуна, однако прямого подтверждения этому нет. Ранее ФИФА приостановила одноматчевую дисквалификацию футболиста после удаления в поединке 1/16 с командой Боснии и Герцеговины (2:0), что позволило форварду сыграть в следующем раунде.