Два сотрудника Федерации футбола США были отстранены перед 1/8 ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией (1:4). Об этом сообщил Front Office Sports.
По данным издания, это менеджер команды Сэм Запатка и вице-президент организации по безопасности Фрэнк Пэннелл. Причины отстранения не уточняются, но представитель американской федерации подтвердил сам факт санкций и перенаправил дополнительные вопросы в ФИФА, которая отказалась от комментариев.
Как отмечает издание, возможная причина отстранений — ситуация вокруг нападающего Фоларина Балогуна, однако прямого подтверждения этому нет. Ранее ФИФА приостановила одноматчевую дисквалификацию футболиста после удаления в поединке 1/16 с командой Боснии и Герцеговины (2:0), что позволило форварду сыграть в следующем раунде.
Сэм Запатка работает в Федерации футбола США уже 11 лет. Он начинал карьеру в роли координатора национальных сборных, а позднее стал менеджером команды. По данным Front Office Sports, Фрэнк Пэннелл до перехода в организацию служил в Секретной службе США и Центральном разведывательном управлении, после чего работал в области частной безопасности.