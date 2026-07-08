Месси — единоличный лидер по матчам на ЧМ с учётом женских команд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал абсолютным рекордсменом чемпионатов мира по количеству проведённых матчей с учётом турнира, в котором участвуют женские команды.
Игра с Египтом в 1/8 финала стала для него 31-й на ЧМ. Ранее форвард делил первое место по этому показателю с американкой Кристин Лилли, которая в последний раз принимала участие в соревновании в 2007 году. Из мужчин ближайшим преследователем Месси является португалец Криштиану Роналду (27), который завершил выступление на ЧМ-2026.
Поэтому вопрос: "Вы хотели унизить всех футболистов мужчин, особенно Роналду, который и по этому показателю уступает Месси? И даже женщине".