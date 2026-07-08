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Месси — единоличный лидер по матчам на ЧМ с учётом женских команд

сегодня, 12:36
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал абсолютным рекордсменом чемпионатов мира по количеству проведённых матчей с учётом турнира, в котором участвуют женские команды.

Игра с Египтом в 1/8 финала стала для него 31-й на ЧМ. Ранее форвард делил первое место по этому показателю с американкой Кристин Лилли, которая в последний раз принимала участие в соревновании в 2007 году. Из мужчин ближайшим преследователем Месси является португалец Криштиану Роналду (27), который завершил выступление на ЧМ-2026.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:19
ну совсем уже круто )
Nenash
Nenash
сегодня в 13:15
Месси просто Дон Педро какой-то.. 😄..
tyjp4wthmtxr
tyjp4wthmtxr ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 12:59
Если это рассмотривать как вы выразились "вкупе с женщинами", то он единственный из футболистов мужиков такой.
Поэтому вопрос: "Вы хотели унизить всех футболистов мужчин, особенно Роналду, который и по этому показателю уступает Месси? И даже женщине".
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:48
Крутое достижение, особенно вкупе с женщинами
Гость
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