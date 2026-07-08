Скалони оценил волевую победу Аргентины в матче с Египтом

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал матч с командой Египта в 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 (3:2).

Действующие чемпионы мира одержали волевую победу, проигрывая по ходу второго тайма со счётом 0:2.

Если уж проигрывать, то я предпочитаю делать это именно так. Есть разные способы, но эта команда всегда держится до конца.

Я всегда волнуюсь. Испытывать эти эмоции — нечто невероятное.

Египет — очень хорошая команда, но мне кажется, что мы всегда контролировали ход матча. У них было всего два-три активных отрезка.

Игроки верят в себя. Футбол — это тактика и стратегия, но также и сердце.

Пока судья не даст финальный свисток, игра не закончится. У нас есть футболисты, которые верят в возможность победы и понимают, что можно и проиграть. Это помогает игрокам сохранять спокойствие.

Масштаб [этого] события сопоставим со многими великими моментами, которые мы пережили с этой командой. Команда никогда не перестаёт двигаться вперёд.