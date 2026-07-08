Скалони оценил волевую победу Аргентины в матче с Египтом

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал матч с командой Египта в 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 (3:2).
Действующие чемпионы мира одержали волевую победу, проигрывая по ходу второго тайма со счётом 0:2.
Если уж проигрывать, то я предпочитаю делать это именно так. Есть разные способы, но эта команда всегда держится до конца.
Я всегда волнуюсь. Испытывать эти эмоции — нечто невероятное.
Египет — очень хорошая команда, но мне кажется, что мы всегда контролировали ход матча. У них было всего два-три активных отрезка.
Игроки верят в себя. Футбол — это тактика и стратегия, но также и сердце.
Пока судья не даст финальный свисток, игра не закончится. У нас есть футболисты, которые верят в возможность победы и понимают, что можно и проиграть. Это помогает игрокам сохранять спокойствие.
Масштаб [этого] события сопоставим со многими великими моментами, которые мы пережили с этой командой. Команда никогда не перестаёт двигаться вперёд.