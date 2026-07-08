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Скалони оценил волевую победу Аргентины в матче с Египтом

сегодня, 12:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал матч с командой Египта в 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 (3:2).

Действующие чемпионы мира одержали волевую победу, проигрывая по ходу второго тайма со счётом 0:2.

Если уж проигрывать, то я предпочитаю делать это именно так. Есть разные способы, но эта команда всегда держится до конца.

Я всегда волнуюсь. Испытывать эти эмоции — нечто невероятное.

Египет — очень хорошая команда, но мне кажется, что мы всегда контролировали ход матча. У них было всего два-три активных отрезка.

Игроки верят в себя. Футбол — это тактика и стратегия, но также и сердце.

Пока судья не даст финальный свисток, игра не закончится. У нас есть футболисты, которые верят в возможность победы и понимают, что можно и проиграть. Это помогает игрокам сохранять спокойствие.

Масштаб [этого] события сопоставим со многими великими моментами, которые мы пережили с этой командой. Команда никогда не перестаёт двигаться вперёд.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:34, ред.
Поклонись своему тезке 😁 пока тащит Аргентину, даже с такими соперниками в плей офф
Nenash
Nenash
сегодня в 13:18
По интриге, финалу и эмоциям - это лучший матч ЧМ.. Пока лучший..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 13:08
Так решил все судья
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:07
Создают себе проблемы, потом дилы рвут, чтобы их решить
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:07, ред.
Понамарев уже всё сказал по матчу - у Египта украли победу
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:02
Это его видение игры.
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