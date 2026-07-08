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Египетская ассоциация пожаловалась в ФИФА на судейство

сегодня, 13:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на действия главного арбитра матча 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Аргентины француза Франсуа Летексье. Об этом сообщил президент EFA Хани Абу Рида, слова которого приводит портал Voices of Emirates.

Египтяне по ходу второго тайма вели со счётом 2:0, но в итоге уступили 2:3. На послематчевой пресс-конференции главный тренер африканской сборной Хассан Хоссам критически высказался в адрес судейства, а также заявил, что матч был явно подстроенным.

Абу Рида потребовал провести расследование в отношении французского судьи и подчеркнул, что тот допустил серьёзные ошибки во время игры и «применил двойные стандарты», что послужило причиной поражения сборной Египта. Президент федерации также потребовал расследования в отношении всей бригады арбитров, включая видеоассистентов, из-за «вопиющих ошибок и упорного отказа от просмотра некоторых моментов», которые связаны в том числе с незасчитанным голом и неназначенным пенальти.

Глава EFA потребовал отстранить рефери и его помощников от участия в чемпионате мира. По его словам, ошибки судьи стали «дискриминацией» в отношении египетской команды.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:33
Имеют право. Но то, что ФИФА продажные это факт и не для кого не секрет 🙃
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