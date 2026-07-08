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Сборная Бразилии вылетела из США с одним футболистом

сегодня, 14:59

По информации источника, на борту самолёта сборной Бразилии, который вылетел из США и вернулся в Рио-де-Жанейро, находился всего один футболист. Это защитник Данило.

Также на борт поднялись некоторые члены руководства, тренерский штаб и сотрудники, такие как массажисты, экипировщики и врачи.

После вылета с ЧМ-2026 футболисты официально получили время на отдых. Сборная предоставила самолёт игрокам, желающим вернуться в Рио-де-Жанейро, как это было в случае с защитником «Фламенго».

Остальные игроки и главный тренер Карло Анчелотти отправились в отпуск. Итальянец прилетел прямо из Нью-Джерси, где остановилась команда, в Ванкувер, где у него есть дом.

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Все комментарии
zku3r626cp5q
zku3r626cp5q
сегодня в 15:05
Я уж подумал, что политического убежища попросили после такого позора.
Гость
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