Сборная Бразилии вылетела из США с одним футболистом

сегодня, 14:59

По информации источника, на борту самолёта сборной Бразилии, который вылетел из США и вернулся в Рио-де-Жанейро, находился всего один футболист. Это защитник .

Также на борт поднялись некоторые члены руководства, тренерский штаб и сотрудники, такие как массажисты, экипировщики и врачи.

После вылета с ЧМ -2026 футболисты официально получили время на отдых. Сборная предоставила самолёт игрокам, желающим вернуться в Рио-де-Жанейро, как это было в случае с защитником «Фламенго».

Остальные игроки и главный тренер отправились в отпуск. Итальянец прилетел прямо из Нью-Джерси, где остановилась команда, в Ванкувер, где у него есть дом.