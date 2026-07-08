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«Безумие». Месси — о победе Аргентины

сегодня, 15:12
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в разговоре с журналистами высказался о волевой победе команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы обыграли египтян со счётом 3:2, уступая по ходу второго тайма 0:2. Месси стал автором гола и результативной передачи, форвард был признан лучшим игроком матча.

То, что эта команда сделала сегодня, — безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие. Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь всё очень сложно. Эта команда всегда показывает, что она сражается на полную катушку, независимо от соперника, независимо от матча. И сегодня это ещё одно доказательство характера. Я счастлив играть с этой командой.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:37, ред.
"Эта команда" действительно слух режет, как-будто речь идёт о какой-то чой команде. Наверное всё-таки "Месси сказал "Наша команда" и это просто
неточный, неправильный перевод был. Месси по праву был назван "лучшим игроком" этого фантастического матча, сам "проснулся и команду разбудил".
Но этот матч должен стать хорошим уроком и для аргентинцев и для самого
Месси. Нельзя так вяло и медлительно играть и раскачиваться, нужно сразу с первых минут брать инициативу в свои руки, на то вы и чемпионы мира.
С Египтом прокатило и удался камбэк, хорошо. Со Швейцарией может и не прокатить такое, они по сильнее будут египтян, умеют лучше сушить игру и более цепки в обороне, судя по их игре с тоже Колумбией. Об это нужно помнить и Скалони должен правильно настроить команду на матч.
в обороне.
ahggpcme567z
ahggpcme567z
сегодня в 16:31
Безумие -это как держат таких футболёров как месси и организацию ФИФА во главе с Инфантино,вот это -БЕЗУМИЕ!!!
Nenash
Nenash
сегодня в 16:27
Безумие надо создать.. У них получилось.. ☝️
mm6vmvt69gkj
mm6vmvt69gkj
сегодня в 15:46
Спасибо 25%, что заострил внимание.
Смотрите, Месси говорит не о себе, а о команде, у него нету я, они команда.

А как говорит Роналду?
Я выиграл для Португалии, я, я яяяяяяяяя...

Вот где уважение к партнёрам, к сборной, стране, а там только самолюбование собой любимым.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 15:32
"Эта команда ..." и "...играть с этой командой." Слух режет, от такого обращения к своим сотоварищам по сборной. Может быть, перевод не точен?
kvam6rdtud8z
kvam6rdtud8z
сегодня в 15:29
А где-то в пустыне на верблюде одиного бредёт бедуин и тихо шепчет на взрыд себе под нос: "Ну, я же великий, я же номер один, но почему он, а не я...".
Гость
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