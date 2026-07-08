«Безумие». Месси — о победе Аргентины

Нападающий и капитан сборной Аргентины в разговоре с журналистами высказался о волевой победе команды в матче 1/8 финала ЧМ -2026.

Аргентинцы обыграли египтян со счётом 3:2, уступая по ходу второго тайма 0:2. Месси стал автором гола и результативной передачи, форвард был признан лучшим игроком матча.

То, что эта команда сделала сегодня, — безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие. Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь всё очень сложно. Эта команда всегда показывает, что она сражается на полную катушку, независимо от соперника, независимо от матча. И сегодня это ещё одно доказательство характера. Я счастлив играть с этой командой.