«Безумие». Месси — о победе Аргентины

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в разговоре с журналистами высказался о волевой победе команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
Аргентинцы обыграли египтян со счётом 3:2, уступая по ходу второго тайма 0:2. Месси стал автором гола и результативной передачи, форвард был признан лучшим игроком матча.
То, что эта команда сделала сегодня, — безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие. Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь всё очень сложно. Эта команда всегда показывает, что она сражается на полную катушку, независимо от соперника, независимо от матча. И сегодня это ещё одно доказательство характера. Я счастлив играть с этой командой.
неточный, неправильный перевод был. Месси по праву был назван "лучшим игроком" этого фантастического матча, сам "проснулся и команду разбудил".
Но этот матч должен стать хорошим уроком и для аргентинцев и для самого
Месси. Нельзя так вяло и медлительно играть и раскачиваться, нужно сразу с первых минут брать инициативу в свои руки, на то вы и чемпионы мира.
С Египтом прокатило и удался камбэк, хорошо. Со Швейцарией может и не прокатить такое, они по сильнее будут египтян, умеют лучше сушить игру и более цепки в обороне, судя по их игре с тоже Колумбией. Об это нужно помнить и Скалони должен правильно настроить команду на матч.
в обороне.
Смотрите, Месси говорит не о себе, а о команде, у него нету я, они команда.
А как говорит Роналду?
Я выиграл для Португалии, я, я яяяяяяяяя...
Вот где уважение к партнёрам, к сборной, стране, а там только самолюбование собой любимым.