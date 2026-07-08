В РФС не против проводить Суперкубок из двух матчей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, есть ли в планах рассмотреть проведение Суперкубка из двух матчей, каждый на полях участников.
Трофей появился в 2003 году и разыгрывается в формате одной игры. Участниками являются чемпион России и обладатель Кубка страны или клуб, ставший по итогам сезона в чемпионате вторым.
Мы не против, но это решение должен принимать не только РФС, но и лига с клубами. Свободных окон не так много, и это означает, что, с одной стороны, 14 клубов РПЛ будут готовиться в своём режиме, а двум командам, участвующим в Суперкубке, придётся корректировать подготовку к сезону и играть два матча. Если РПЛ будет готова, чтобы клубы играли дополнительный матч, то вполне возможно, что мы выберем такой формат.
18 июля в Нижнем Новгороде состоится матч Суперкубка России «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва).
Один матч это финал, сейчас или никогда, интрига, без право на ошибку, а два матча это уже другое. Да первый матч интересно, но решаться всё будет во втором, а может наоборот, второй матч будет унылая формальность.
Да и кубок России надо на вылет играть, а про группы забыть.
Я за один матч.