В РФС не против проводить Суперкубок из двух матчей

сегодня, 15:26

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) ответил на вопрос, есть ли в планах рассмотреть проведение Суперкубка из двух матчей, каждый на полях участников.

Трофей появился в 2003 году и разыгрывается в формате одной игры. Участниками являются чемпион России и обладатель Кубка страны или клуб, ставший по итогам сезона в чемпионате вторым.

Мы не против, но это решение должен принимать не только РФС , но и лига с клубами. Свободных окон не так много, и это означает, что, с одной стороны, 14 клубов РПЛ будут готовиться в своём режиме, а двум командам, участвующим в Суперкубке, придётся корректировать подготовку к сезону и играть два матча. Если РПЛ будет готова, чтобы клубы играли дополнительный матч, то вполне возможно, что мы выберем такой формат.

18 июля в Нижнем Новгороде состоится матч Суперкубка России «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва).