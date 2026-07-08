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В РФС не против проводить Суперкубок из двух матчей

сегодня, 15:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак18.07.2026 в 19:30 Не начался

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, есть ли в планах рассмотреть проведение Суперкубка из двух матчей, каждый на полях участников.

Трофей появился в 2003 году и разыгрывается в формате одной игры. Участниками являются чемпион России и обладатель Кубка страны или клуб, ставший по итогам сезона в чемпионате вторым.

Мы не против, но это решение должен принимать не только РФС, но и лига с клубами. Свободных окон не так много, и это означает, что, с одной стороны, 14 клубов РПЛ будут готовиться в своём режиме, а двум командам, участвующим в Суперкубке, придётся корректировать подготовку к сезону и играть два матча. Если РПЛ будет готова, чтобы клубы играли дополнительный матч, то вполне возможно, что мы выберем такой формат.

18 июля в Нижнем Новгороде состоится матч Суперкубка России «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:33
оставим один !
shzpe8yvvnd5
shzpe8yvvnd5
сегодня в 15:38
Наверное лучше один матч чем два.
Один матч это финал, сейчас или никогда, интрига, без право на ошибку, а два матча это уже другое. Да первый матч интересно, но решаться всё будет во втором, а может наоборот, второй матч будет унылая формальность.
Да и кубок России надо на вылет играть, а про группы забыть.
Я за один матч.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:33
Не интересно будет .
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