Росеньор возглавил «Париж»

«Париж» объявил о назначении Лиама Росеньора главным тренером. Контракт рассчитан до июня 2028 года.
Предыдущим клубом англичанина был «Челси», которым он руководил с января по апрель. До этого он уже работал во Франции, где возглавлял «Страсбур».
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