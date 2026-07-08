Росеньор возглавил «Париж»

сегодня, 15:52

«Париж» объявил о назначении главным тренером. Контракт рассчитан до июня 2028 года.

Предыдущим клубом англичанина был «Челси», которым он руководил с января по апрель. До этого он уже работал во Франции, где возглавлял «Страсбур».