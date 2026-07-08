В «Монако» допустили уход Погба

сегодня, 16:43

Генеральный директор «Монако» Тьяго Скуро не исключил возможного ухода из клуба полузащитника .

Футболист перешёл в команду летом прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 6 матчей.

Это сложная тема, потому что мы очень уважаем Поля как человека. С момента его прихода он демонстрировал очень позитивный настрой. Также верно, что в прошлом году проект не сложился, потому что, когда мы начали работать с ним летом, ожидания сильно отличались от того, что произошло. Я думаю, мы должны быть справедливы к нему, следить за его подготовкой каждую неделю, за тем, как он будет прогрессировать физически и технически, а затем решение примет тренер.

На днях монегаски объявили о назначении нового главного тренера Фелипе Луиса, отметившего, что хавбек является особенным игроком, с которым он поговорит в ближайшие дни, как и с остальной командой.

Скуро добавил: