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В «Монако» допустили уход Погба

сегодня, 16:43

Генеральный директор «Монако» Тьяго Скуро не исключил возможного ухода из клуба полузащитника Поля Погба.

Футболист перешёл в команду летом прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 6 матчей.

Это сложная тема, потому что мы очень уважаем Поля как человека. С момента его прихода он демонстрировал очень позитивный настрой. Также верно, что в прошлом году проект не сложился, потому что, когда мы начали работать с ним летом, ожидания сильно отличались от того, что произошло. Я думаю, мы должны быть справедливы к нему, следить за его подготовкой каждую неделю, за тем, как он будет прогрессировать физически и технически, а затем решение примет тренер.

На днях монегаски объявили о назначении нового главного тренера Фелипе Луиса, отметившего, что хавбек является особенным игроком, с которым он поговорит в ближайшие дни, как и с остальной командой.

Скуро добавил:

У нас есть лето, чтобы посмотреть, на каком уровне будет Погба […] Он может [уйти в конце лета]. С Полем у нас всегда были очень открытые и прозрачные отношения. Если в какой-то момент ожидания игрока будут отличаться от ожиданий клуба, нам придётся поговорить, чтобы найти решение. Игра даст нам все необходимые ответы. Возможно, он останется, может, уйдёт.

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