Месси объяснил слёзы после игры с Египтом

сегодня, 16:57

Нападающий и капитан сборной Аргентины не сумел сдержать слёз после победного матча 1/8 финала ЧМ -2026 с командой Египта (3:2).

Египтяне до 79-й минуты выигрывали со счётом 2:0, но в итоге аргентинцы смогли одержать волевую победу.

Во время разговора с журналистами, отвечая на вопрос являлась ли причиной слёз мысль о том, что этот матч мог стать последним для него в составе национальной команды, форвард ответил: