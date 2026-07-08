Месси объяснил слёзы после игры с Египтом

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сумел сдержать слёз после победного матча 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Египта (3:2).
Египтяне до 79-й минуты выигрывали со счётом 2:0, но в итоге аргентинцы смогли одержать волевую победу.
Во время разговора с журналистами, отвечая на вопрос являлась ли причиной слёз мысль о том, что этот матч мог стать последним для него в составе национальной команды, форвард ответил:
Нет. Это была небольшая радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу, и это не могло закончиться сегодня, мы не хотели завершать выступление. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать, и потому что я считаю, что эта команда заслуживала продолжения борьбы. Нелегко играть, уступая в счёте 0:2, но, как я всегда говорю, эта команда никогда не опускает руки.
Не путай разные вещи. За Месси, никто на педаль не давил, a если и давили, то только за его команду. Но Месси, сам за себя отработал, с чистой совестью и незаурядным мастерством.
Всем известно, что я, неоднократно высказывался о негативных личных качествах Месси, но его профессиональные качества- под сомнение не ставил никогда.