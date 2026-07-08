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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Канчельскис оценил шансы Сперцяна перейти в европейский топ-клуб

сегодня, 17:19

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».

Есть ли у Сперцяна шанс перейти в европейский клуб после Саудовской Аравии? Шансы всегда есть. Думаю, в топ‑клуб — вряд ли, но все зависит от него. Из Саудовской Аравии, конечно, сложно потом перейти в европейский топ‑клуб. Но, что бы ни говорили и ни писали, это его решение. У него есть семья, родители, они, наверное, вместе все обдумали. Самое главное, чтобы он играл и не было травм. Это то, что я всегда желаю всем футболистам.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:52
Нигде в Европе ему не дадут таких денег как саудиты. Так что теперь дотпенсии
Гость
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