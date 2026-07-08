Канчельскис оценил шансы Сперцяна перейти в европейский топ-клуб

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе полузащитника в «Аль-Ахли».

Есть ли у Сперцяна шанс перейти в европейский клуб после Саудовской Аравии? Шансы всегда есть. Думаю, в топ‑клуб — вряд ли, но все зависит от него. Из Саудовской Аравии, конечно, сложно потом перейти в европейский топ‑клуб. Но, что бы ни говорили и ни писали, это его решение. У него есть семья, родители, они, наверное, вместе все обдумали. Самое главное, чтобы он играл и не было травм. Это то, что я всегда желаю всем футболистам.