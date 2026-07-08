Агент Монтеса дал ответ по будущему защитника в «Локомотиве»

Серхио Визуэте, агент защитника , выказался о будущем своего клиента в «Локомотиве».

Сейчас у Сесара есть повреждение, поэтому он получил несколько дополнительных дней отдыха перед началом подготовки к сезону. Сегодня у него официально начался отпуск, в течение которого он также будет восстанавливаться.



В ближайшие дни мы встретимся с представителями клуба, чтобы обсудить дальнейшие планы и скоординировать следующие шаги. На сегодняшний день Сесар Монтес является игроком «Локомотива». Что касается его будущего, то сейчас никаких окончательных решений нет.