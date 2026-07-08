Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Илья Самошников перешёл в «Рубин» на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Самошников уже выступал за казанский клуб с 2020 по 2023 год.
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