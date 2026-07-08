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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Илья Самошников перешёл в «Рубин» на правах аренды

сегодня, 18:33

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Илья Самошников перешёл в «Рубин» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Самошников уже выступал за казанский клуб с 2020 по 2023 год.

Илья Самошников перешёл в «Рубин» на правах аренды

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:07
Вроде игрок хороший, а так и находится ему место в основе "Спартака".
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:53
Ну может там хоть наиграеться...
Гость
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