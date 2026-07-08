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Виктор Александров продлил контракт с «Пари НН»

сегодня, 19:20

Пресс-служба «Пари НН» объявила о продлении контракта с защитником Виктором Александровым.

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. За нижегородский клуб игрок выступает с 2022 года.

Виктор Александров продлил контракт с «Пари НН»

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