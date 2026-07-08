«Ростов» подпишет полузащитника «Зенита»

сегодня, 20:36

Полузащитник «Зенита» близок к переходу в «Ростов».

Команды согласовывают последние детали сделки. Будет оформлен полноценный трансфер хавбека, а не аренда.

В прошлом сезона Михайлов сыграл за «Зенит» 7 матчей и отдал 1 ассист.