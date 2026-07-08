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Джовани Кенда представлен в качестве игрока «Челси»

сегодня, 21:15

Пресс-служба «Челси» объявила о переходе полузащитника «Спортинга» Джовани Кенды.

Контракт с молодым игроком подписан до 30 июня 2034 года. Сумма трансфера составила 50 млн евро.

Джовани Кенда представлен в качестве игрока «Челси»

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Все комментарии
Nifan
Nifan
сегодня в 22:35
Перспективный парень. Посмотрим на что способен в АПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:49
Еще одного пацана на 8 лет подписывают....
Гость
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