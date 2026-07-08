«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

сегодня, 21:26

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в товарищеском матче.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.

В следующем товарищеском матче «Спартак» 11 июля сыграет с «Локомотивом». «Рубин» в тот же день встретиться с «Крыльями Советов».