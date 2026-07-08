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«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

сегодня, 21:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавершен

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в товарищеском матче.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.

В следующем товарищеском матче «Спартак» 11 июля сыграет с «Локомотивом». «Рубин» в тот же день встретиться с «Крыльями Советов».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК Спартак
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Все комментарии
Константин Ерещенков
Константин Ерещенков
сегодня в 22:37
Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «прогноз сотка». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 22:32, ред.
Так вроде не сборная играла и не офф матч, чтобы сравнивать с ЧМ и стреляться?)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 22:29
Чуть не заплакал, узнав, что кому-то в голову пришло сравнивать матч плэйофф ЧМ, с предсезонным товарняком рпл))) ну даёте. Тогда уж сравнивайте с матчем Колумбия Швейцария))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:27
Первый тайм только глянул. Шикарно двигались и парочку обязаны были забивать. Ничего не растеряно, всё тот же Спартак и понравилось, что Маркиньос в пас играет, а не включает Виннисиуса. И на правом фоанге есть пас.
В центре как всегда передержуа мяча Барко, но на него я давно не расчитываю.
Хороший матч
cx3u5ar8m7sp
cx3u5ar8m7sp
сегодня в 22:13
На ставках на Спартак и ТБ были слабые кэфы....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:57
После увиденного на ЧМ , глядя на вот это действо на поле , хочется застрелиться ( дважды ) !!! Футболом это назвать нельзя . Не пускают нас в мировой футбол , и правильно делают ! Какие нам еврокубки , ЧМ и ЧЕ , к чёрту ?!!
sihafazatron
sihafazatron ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 21:48
Вот такие матчи и надо показывать на ночь глядя как снотворное))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 21:45
Зачем плакать...) Там сборные и лучшие игроки мира , а у нас идет просто подготовка к чемпионату и игроки далеки от своей оптимальной формы. Будут и у нас захватывающие матчи...но это потом...когда начнется чемпионат...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 21:44
Смотрел...
Да простят меня болелы, но 1-й тайм - ПОЛНОЕ У.......БОЖИЩЕ!
Можно физически быть неготовыми (для того и существует предсезонная подготовка, чтобы физическую форму набрать), НО МАСТЕРСТВО В ПЕРЕДАЧАХ КУДА ДЕЛОСЬ-ТО???
А куда делась воля и спортивная злость???
Саусь, который, по мнению комментаторов, был самым активным в 1-м тайме, столько раз косячил в передачах, запарывая перспективные атаки, что уму не постижимо!!!
Да и не только он один.
Барко то ли был на поле, то ли не был... Я во всяком случае видел только его бледную тень.
Защита - полное 73о в 1-м тайме.
Во 2-м тайме с мыходом молодых стало у К лучше получаться.
но ЛУЧШЕ ещё НЕ значит очень хорошо.
Правда, Рубину откровенно везло у своих ворот, да и Ставер был в ударе.
В общем, неоднозначный матч.
Теперь об ИГРЕ.
Ну, уж всяко лучше и ЗАМЕТНО ЛУЧШЕ, чем при попрыгунчиках (рыжем и чёрном) и лысом прощелыге: приятно было посмотреть как СТАРАЛИСЬ комбинировать в атаке. Особенно во 2-м тайме.
Кого-то отдельно в хорошем смысле выделять не буду: а то накаркаю. )))
Остаётся надеяться, что в предсезонке всё таки игроки Спартака "будут расти над собой".
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:41
Чуть не заплакал после ЧМ наш футбол смотреть невозможно !)
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