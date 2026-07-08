«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в товарищеском матче.
За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.
В следующем товарищеском матче «Спартак» 11 июля сыграет с «Локомотивом». «Рубин» в тот же день встретиться с «Крыльями Советов».
В центре как всегда передержуа мяча Барко, но на него я давно не расчитываю.
Хороший матч
Да простят меня болелы, но 1-й тайм - ПОЛНОЕ У.......БОЖИЩЕ!
Можно физически быть неготовыми (для того и существует предсезонная подготовка, чтобы физическую форму набрать), НО МАСТЕРСТВО В ПЕРЕДАЧАХ КУДА ДЕЛОСЬ-ТО???
А куда делась воля и спортивная злость???
Саусь, который, по мнению комментаторов, был самым активным в 1-м тайме, столько раз косячил в передачах, запарывая перспективные атаки, что уму не постижимо!!!
Да и не только он один.
Барко то ли был на поле, то ли не был... Я во всяком случае видел только его бледную тень.
Защита - полное 73о в 1-м тайме.
Во 2-м тайме с мыходом молодых стало у К лучше получаться.
но ЛУЧШЕ ещё НЕ значит очень хорошо.
Правда, Рубину откровенно везло у своих ворот, да и Ставер был в ударе.
В общем, неоднозначный матч.
Теперь об ИГРЕ.
Ну, уж всяко лучше и ЗАМЕТНО ЛУЧШЕ, чем при попрыгунчиках (рыжем и чёрном) и лысом прощелыге: приятно было посмотреть как СТАРАЛИСЬ комбинировать в атаке. Особенно во 2-м тайме.
Кого-то отдельно в хорошем смысле выделять не буду: а то накаркаю. )))
Остаётся надеяться, что в предсезонке всё таки игроки Спартака "будут расти над собой".