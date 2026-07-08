«Бетис» объявил о трансфере защитника «Реала»

сегодня, 22:16

Пресс-служба «Бетиса» объявила о переходе защитника «Реала» .

Сумма трансфера составила 4 млн евро («сливочные» получат 50% от следующей продажи игрока). Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2030 года.