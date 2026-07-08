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Полузащитник Джесси Дерри подписал новый контракт с «Челси»

вчера, 23:26

Пресс-служба «Челси» объявила о продлении контракт с полузащитником Джесси Дерри.

Новый контракт футболиста рассчитан до лета 2032 года. Хавбек дебютировал за «синих» в феврале этого года в матче Кубка Англии против «Халл Сити».

Полузащитник Джесси Дерри подписал новый контракт с «Челси»

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