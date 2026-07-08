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Стало известно, кто возглавит сборную Португалии

вчера, 23:40

Бывший главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш возглавит сборную Португалии.

Контракт с 71-летним специалистом будет подписан до лета 2030 года. С «Аль-Насром» Жезуш выиграл чемпионат Саудовской Аравии по итогам сезона-2025/26.

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Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:01
Сбитый лётчик!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:54
Опыт Бразилии с Анчелотти ничему не научил. Думаю, что 4 года многовато, как вариант 2+2. Интересно, главные тренеры сборных перед началом работы проходят проверку в независимых медцентрах или приносят свою справку о здоровье?
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