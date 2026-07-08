Стало известно, кто возглавит сборную Португалии

Бывший главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш возглавит сборную Португалии.
Контракт с 71-летним специалистом будет подписан до лета 2030 года. С «Аль-Насром» Жезуш выиграл чемпионат Саудовской Аравии по итогам сезона-2025/26.
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