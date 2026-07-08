Стало известно, кто возглавит сборную Португалии

вчера, 23:40

Бывший главный тренер «Аль-Насра» возглавит сборную Португалии.

Контракт с 71-летним специалистом будет подписан до лета 2030 года. С «Аль-Насром» Жезуш выиграл чемпионат Саудовской Аравии по итогам сезона-2025/26.