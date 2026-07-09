Аршавин: «Для Дзюбы было бы шикарно перейти в „Спартак“»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем экс-нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы.
В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне.
Переход в «Спартак»? Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но я не знаю, насколько его хочет «Спартак».
Дзюба в Спартак, сейчас? Даже не смешно. У Спартака сейчас- динамичные, скоростные, обостряющий фланги, которым нужен подвижный и быстрый ЦФ, способный, на ходу поддержать стремительные фланги в центре атаки. А Дзюба сейчас способен, как Кейн, из центра поля разогнать атаку и добежать до штрафной соперника? Конечно нет. А стоять всю игру, тупо в штрафной соперника и ждать навеса с флангов- это не игра Спартака, исторически...