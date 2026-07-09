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Аршавин: «Для Дзюбы было бы шикарно перейти в „Спартак“»

сегодня, 10:44

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем экс-нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы.

В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне.

Переход в «Спартак»? Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но я не знаю, насколько его хочет «Спартак».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 11:03
Как зачем? Дзюба мастер на все руки, найдут применение…
Capral
Capral
сегодня в 11:02
Аршавин уже однажды посоветовал Краснодару Козлова, со словами: "Ну вот, теперь, Сперцян может спокойно уезжать в Европу- замена в лице Козлова ему найдена." И что с этого вышло? А ничего, полтора года пробыл Козлов в Краснодаре и он ушел ЦСКА, где тоже, надо признать, он не прижился, пока, во всяком случае...

Дзюба в Спартак, сейчас? Даже не смешно. У Спартака сейчас- динамичные, скоростные, обостряющий фланги, которым нужен подвижный и быстрый ЦФ, способный, на ходу поддержать стремительные фланги в центре атаки. А Дзюба сейчас способен, как Кейн, из центра поля разогнать атаку и добежать до штрафной соперника? Конечно нет. А стоять всю игру, тупо в штрафной соперника и ждать навеса с флангов- это не игра Спартака, исторически...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:00
Зачем он нужен «Спартаку»?
112910415
112910415
сегодня в 10:58
а можно как-нибудь без Спартака в этой ситуации ?
en6asq3yqwau
en6asq3yqwau
сегодня в 10:49
Спартак его не хочет, разве что за 50.000 рублей в месяц.
Alex Riddle
Alex Riddle
сегодня в 10:48
Да кому он нужен)
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