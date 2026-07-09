Аршавин: «Для Дзюбы было бы шикарно перейти в „Спартак“»

Бывший футболист «Зенита» высказался о будущем экс-нападающего «сине-бело-голубых» .

В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне.

Переход в «Спартак»? Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но я не знаю, насколько его хочет «Спартак».