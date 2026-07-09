Срджан Бабич: «„Спартак“ должен взять чемпионство в новом сезоне»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, стоит ли перед московским клубом задача взять чемпионство в новом сезоне.
100%. Нам нужно взять золото. Мы должны бороться и мы готовы. Готовы отдать себя на 100%.
100%. Нам нужно взять золото. Мы должны бороться и мы готовы. Готовы отдать себя на 100%.
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а там посмотрим