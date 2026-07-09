Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Срджан Бабич: «„Спартак“ должен взять чемпионство в новом сезоне»

Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:39
надо научиться хорошо играть !...
а там посмотрим
Robert Adeykin
Robert Adeykin
сегодня в 11:17
Станут 5 в чемпионате скажут сил нехватило потому что все силы отдают чтобы языком трепать а не делом на поле в этом весь нынешний Спартак
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:12
    Шо, опять?!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     