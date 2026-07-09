Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Ямаль: «Куртуа — один из лучших вратарей мира, он усложнит мне жизнь»

сегодня, 11:27
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий Испании Ламин Ямаль поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира против Бельгии.

Тибо Куртуа — один из лучших вратарей в мире. Он усложнит мне жизнь, но… Как всегда, я хочу победить!

Подписывайся в ВК
Все новости
Ямаль: «Никто не ожидал, что Месси покажет такой уровень на ЧМ-2026»
Сегодня, 10:24
Ямаль: «Мы все ждём Хулиана Альвареса в „Барселоне“»
Сегодня, 08:18
Месси объяснил слёзы после игры с Египтом
Вчера, 16:57
Рулевой Бельгии поговорил с Балогуном
07 июля
Балогун думает, что ситуация с ним может создать ему трудности
07 июля
Роналду: «Ухожу с чистой совестью»
07 июля
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:53
Ох и самомнения у деточки... По ходу всего этого первенства, своим пох...измом, сам Ямаль усложняет жизнь своим партнерам по команде. Ну посмотрим, как будет в этот раз.
112910415
112910415
сегодня в 11:37
так ведь и ты ему усложнишь !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:35
Да тебе кто угодно жизнь усложнит у тебя всего 1 гол в 5 матчах. 👎 Ты снова не забьеш!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 