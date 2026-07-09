Микель Мерино определился с будущим в «Арсенале»

Полузащитник Микель Мерино заявил, что не собирается уходить из «Арсенала».
Я очень счастлив в «Арсенале», не собираюсь никуда уходить. В «Арсенале» я чувствую себя частью семьи.
Я очень счастлив в «Арсенале», не собираюсь никуда уходить. В «Арсенале» я чувствую себя частью семьи.
Напомним, что Мерино выступает за «Арсенал» с 2024 года.
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