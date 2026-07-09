Микель Мерино определился с будущим в «Арсенале»

сегодня, 14:31

Полузащитник заявил, что не собирается уходить из «Арсенала».

Я очень счастлив в «Арсенале», не собираюсь никуда уходить. В «Арсенале» я чувствую себя частью семьи.

Напомним, что Мерино выступает за «Арсенал» с 2024 года.