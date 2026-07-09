Хаби Алонсо представлен в качестве главного тренера «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прибыл на тренировочную базу лондонского клуба в Кобхэме.
Он познакомился с персоналом «синих», сделал несколько фотографий для медиа и оценил базу «Челси». В ближайшее время испанец приступит к работе.
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Надеюсь, тупые америкосы дадут ему нормально поработать, купят тех, кто ему нужен (вроде в соглашении он не просто гл.тренер, но и менеджер), и перестанут закупать 17-18 летних юнцов.