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Хаби Алонсо представлен в качестве главного тренера «Челси»

сегодня, 14:45

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прибыл на тренировочную базу лондонского клуба в Кобхэме.

Он познакомился с персоналом «синих», сделал несколько фотографий для медиа и оценил базу «Челси». В ближайшее время испанец приступит к работе.

Хаби Алонсо представлен в качестве главного тренера «Челси»

Хаби Алонсо представлен в качестве главного тренера «Челси»

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 14:54
В Байере стал героем, в Реале провалился. Посмотрим его работу в Челси и пожелаем удачи
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:53
Удачи баску!
Надеюсь, тупые америкосы дадут ему нормально поработать, купят тех, кто ему нужен (вроде в соглашении он не просто гл.тренер, но и менеджер), и перестанут закупать 17-18 летних юнцов.
Гость
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