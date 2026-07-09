Хаби Алонсо представлен в качестве главного тренера «Челси»

сегодня, 14:45

Новый главный тренер «Челси» прибыл на тренировочную базу лондонского клуба в Кобхэме.

Он познакомился с персоналом «синих», сделал несколько фотографий для медиа и оценил базу «Челси». В ближайшее время испанец приступит к работе.