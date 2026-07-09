Полузащитник «Борнмута» заменит Андрея Сантоса в «Челси»

сегодня, 15:17

Полузащитник «Челси» близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед».

Лондонский клуб рассматривает из «Борнмута» в качестве замены бразильца. Однако пока «синие» не предпринимали попыток подписать молодого хавбека.