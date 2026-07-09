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Полузащитник «Борнмута» заменит Андрея Сантоса в «Челси»

сегодня, 15:17

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед».

Лондонский клуб рассматривает Алекса Скотта из «Борнмута» в качестве замены бразильца. Однако пока «синие» не предпринимали попыток подписать молодого хавбека.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:21
Есть ещё игроки, которых Челси продаст))
И только потом будут покупки
Гость
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