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«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Аякса»

сегодня, 15:22

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о переходе полузащитника «Аякса» Шона Стёра.

Сумма трансфера составила 25 млн евро. Детали контракта с игроком не разглашаются. 18-летний хавбек будет выступать за «сорок» под 14-м номером.

«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Аякса»

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сегодня в 15:36
В Аяксе бы хоть играл
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