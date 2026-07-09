«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Аякса»

сегодня, 15:22

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о переходе полузащитника «Аякса» .

Сумма трансфера составила 25 млн евро. Детали контракта с игроком не разглашаются. 18-летний хавбек будет выступать за «сорок» под 14-м номером.