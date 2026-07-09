«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Аякса»

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о переходе полузащитника «Аякса» Шона Стёра.
Сумма трансфера составила 25 млн евро. Детали контракта с игроком не разглашаются. 18-летний хавбек будет выступать за «сорок» под 14-м номером.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет