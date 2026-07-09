«Арсенал» объявил о трансфере бывшего вратаря «Лидса»

сегодня, 16:40

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе бывшего вратаря «Лидса» .

Трансфер состоялся на правах свободного агента. Детали контракта с голкипером не разглашаются. За «канониров» француз будет выступать под 30-м номером.