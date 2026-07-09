Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

«Арсенал» объявил о трансфере бывшего вратаря «Лидса»

сегодня, 16:40

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе бывшего вратаря «Лидса» Иллана Мелье.

Трансфер состоялся на правах свободного агента. Детали контракта с голкипером не разглашаются. За «канониров» француз будет выступать под 30-м номером.

«Арсенал» объявил о трансфере бывшего вратаря «Лидса»

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Аякса»
Сегодня, 15:22 Фото
Официально«Интер» объявил о трансфере вратаря «Лацио» Проведеля
Сегодня, 00:18 Фото
Официально«Бетис» объявил о трансфере защитника «Реала»
Вчера, 22:16 Фото
ОфициальноДжовани Кенда представлен в качестве игрока «Челси»
Вчера, 21:15 Фото
ОфициальноПСЖ подписал 18-летнего голкипера Лонгони
06 июля
ОфициальноТонали стал игроком «Тоттенхэма»
06 июля
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:43
"будет выступать" как то очень оптимистично сказано))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 