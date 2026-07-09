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В Канаде создали игрушку-монстра в образе Холанда

сегодня, 18:03

Канадский бренд Fuggler представил новую игрушку-монстра, созданную по мотивам образа нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

В официальном аккаунте компании в социальных сетях было опубликовано видео с необычной игрушкой, внешность которой вдохновлена норвежским форвардом. Fuggler специализируется на выпуске коллекционных плюшевых монстров с гротескной внешностью и фирменными «человеческими» зубами.

Публикация с игрушкой, напоминающей Холанда, быстро привлекла внимание пользователей и поклонников футболиста.

В Канаде создали игрушку-монстра в образе Холанда

В Канаде создали игрушку-монстра в образе Холанда

В Канаде создали игрушку-монстра в образе Холанда

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Все комментарии
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z2f3dnmcvw4h
сегодня в 18:24
А я бы на месте Холанда в суд на них подал....
bt6e22sgvgjq
bt6e22sgvgjq
сегодня в 18:19
Игрушка-монстр из sex shop?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:08
Ужасная кукла.
И это для футбольных болельщиков))
Гость
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