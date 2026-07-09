В Канаде создали игрушку-монстра в образе Холанда

сегодня, 18:03

Канадский бренд Fuggler представил новую игрушку-монстра, созданную по мотивам образа нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

В официальном аккаунте компании в социальных сетях было опубликовано видео с необычной игрушкой, внешность которой вдохновлена норвежским форвардом. Fuggler специализируется на выпуске коллекционных плюшевых монстров с гротескной внешностью и фирменными «человеческими» зубами.

Публикация с игрушкой, напоминающей Холанда, быстро привлекла внимание пользователей и поклонников футболиста.