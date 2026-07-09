В Канаде создали игрушку-монстра в образе Холанда

Канадский бренд Fuggler представил новую игрушку-монстра, созданную по мотивам образа нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
В официальном аккаунте компании в социальных сетях было опубликовано видео с необычной игрушкой, внешность которой вдохновлена норвежским форвардом. Fuggler специализируется на выпуске коллекционных плюшевых монстров с гротескной внешностью и фирменными «человеческими» зубами.
Публикация с игрушкой, напоминающей Холанда, быстро привлекла внимание пользователей и поклонников футболиста.
И это для футбольных болельщиков))