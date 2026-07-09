Коллина выступил в защиту судей, работающих на ЧМ-2026

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина выступил в защиту арбитров чемпионата мира-2026 после серии резких обвинений в адрес официальных лиц турнира.
Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал матч 1/8 финала между Аргентиной и Египтом, в котором действующие чемпионы мира победили со счетом 3:2. После игры главный тренер египтян Хоссам Хассан заявил о влиянии «внешних факторов», а нападающий Мостафа Зико раскритиковал работу французского арбитра Франсуа Летексье.
«Судья был несправедлив. Несправедливость была очевидна», — заявил Зико после встречи.
Сообщалось также, что Египетская футбольная ассоциация потребовала отстранить судейскую бригаду от дальнейшей работы на турнире.
Еще один резонансный эпизод был связан с удалением форварда сборной США Фоларина Балогуна. Президент США Дональд Трамп, который позднее обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть дисквалификацию игрока, назвал работу арбитра Рафаэла Клауса «очень подозрительной».
На фоне этих скандалов Коллина подчеркнул, что критика судейских решений допустима, но бездоказательные обвинения недопустимы.
«Конечно, конструктивное обсуждение решений всегда будет частью футбола, но необоснованным обвинениям нет места в нашем спорте. Никто не может ставить под сомнение честность арбитров чемпионата мира. Когда это происходит, подобные заявления могут спровоцировать угрозы в адрес судей и их семей. Это неправильно», — заявил Коллина.
Он также отверг предположения о возможном влиянии на работу судейского корпуса со стороны руководства ФИФА.
«Никто не может утверждать, что на судейский департамент ФИФА способен кто-либо повлиять, даже президент ФИФА. Он всегда полностью поддерживал нашу команду и доверял нам работать независимо.
Арбитры принимают честные решения и, как игроки и тренеры, всегда стараются выполнять свою работу наилучшим образом», — добавил Коллина.
В своё время я смотрел УПЛ, когда это была хорошая, конкурентная лига. Так вот в начале 2010-х годов Коллина работал в УПЛ куратором судейского корпуса, и я хорошо помню как он защищал откровенно беспредельные, скандальные решения судей. И ещё тогда я понял, что некогда легендарный арбитр оказался не таким уж и борцом за справедливость каким нам всем когда-то виделся, а рядовым продажным чинушей.
Действиям же Египта дано название, как бездоказательные обвинения в нечестности арбитров, которому в футболе места нет.
Резюме...
Изучайте господа египтяне телефонное Право. Скурпулезно. Это помогает. Посыл, кстати, всем..., - не только Египту.
Ну а так что, честность судей никто и не ставит под сомнение, сэр, ведь они просто выполняют свою работу и судят как им скажут — речь идет о честности высшего менеджмента и их желании угодить политикам, создать больше драмы и увеличить выручку.... а суть судейства на этом ЧМ заключается в том, что даже вар не является помощником. Судья спокойно может тупо не пойти его смотреть или увидеть там ровно то, что хочет увидеть.
И попробуй с ним поспорь.)