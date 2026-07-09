Коллина выступил в защиту судей, работающих на ЧМ-2026

сегодня, 19:00

Глава судейского комитета ФИФА выступил в защиту арбитров чемпионата мира-2026 после серии резких обвинений в адрес официальных лиц турнира.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал матч 1/8 финала между Аргентиной и Египтом, в котором действующие чемпионы мира победили со счетом 3:2. После игры главный тренер египтян Хоссам Хассан заявил о влиянии «внешних факторов», а нападающий Мостафа Зико раскритиковал работу французского арбитра Франсуа Летексье.

«Судья был несправедлив. Несправедливость была очевидна», — заявил Зико после встречи.

Сообщалось также, что Египетская футбольная ассоциация потребовала отстранить судейскую бригаду от дальнейшей работы на турнире.

Еще один резонансный эпизод был связан с удалением форварда сборной США Фоларина Балогуна. Президент США Дональд Трамп, который позднее обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть дисквалификацию игрока, назвал работу арбитра Рафаэла Клауса «очень подозрительной».

На фоне этих скандалов Коллина подчеркнул, что критика судейских решений допустима, но бездоказательные обвинения недопустимы.

«Конечно, конструктивное обсуждение решений всегда будет частью футбола, но необоснованным обвинениям нет места в нашем спорте. Никто не может ставить под сомнение честность арбитров чемпионата мира. Когда это происходит, подобные заявления могут спровоцировать угрозы в адрес судей и их семей. Это неправильно», — заявил Коллина.

Он также отверг предположения о возможном влиянии на работу судейского корпуса со стороны руководства ФИФА .

«Никто не может утверждать, что на судейский департамент ФИФА способен кто-либо повлиять, даже президент ФИФА . Он всегда полностью поддерживал нашу команду и доверял нам работать независимо.

Арбитры принимают честные решения и, как игроки и тренеры, всегда стараются выполнять свою работу наилучшим образом», — добавил Коллина.