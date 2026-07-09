Во Франции усиливают меры безопасности перед матчем против Марокко

сегодня, 20:05

Власти Франции усилят меры безопасности в ночь на пятницу в связи с четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Марокко.

Как сообщает Franceinfo со ссылкой на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, для обеспечения общественного порядка по всей стране будут задействованы около 20 тысяч полицейских и жандармов. Из них 8 тысяч будут нести службу в Париже.

По данным радиостанции, в распоряжении которой оказалась служебная записка французской внутренней разведки от 8 июля, власти опасаются возможных беспорядков после игры. В документе отмечается, что встречи с участием сборной Марокко уже сопровождались нарушениями общественного порядка с начала турнира.

Кроме того, французские спецслужбы предупреждают о возможной активности ультраправых группировок. По их оценке, радикально настроенные болельщики могут попытаться спровоцировать столкновения с марокканскими фанатами независимо от результата матча.