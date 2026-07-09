Защитник сборной Англии Куанса дисквалифицирован на два матча

сегодня, 20:09

Защитник сборной Англии пропустит по причине дисквалификации два матча чемпионата мира-2026.

Футболист был удален в игре 1/8 финала против Мексики на 54-й минуте. Арбитр показал Куансе прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

В результате защитник не сможет помочь сборной Англии в четвертьфинальном матче против Норвегии, который пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени. Если англичане выйдут в полуфинал, Куанса также пропустит эту встречу.