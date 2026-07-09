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Защитник сборной Англии Куанса дисквалифицирован на два матча

сегодня, 20:09
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия12.07.2026 в 00:00 Не начался

Защитник сборной Англии Джарелл Куанса пропустит по причине дисквалификации два матча чемпионата мира-2026.

Футболист был удален в игре 1/8 финала против Мексики на 54-й минуте. Арбитр показал Куансе прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

В результате защитник не сможет помочь сборной Англии в четвертьфинальном матче против Норвегии, который пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени. Если англичане выйдут в полуфинал, Куанса также пропустит эту встречу.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:15
Сильно подвёл команду
Хорошо что прошли Мексику
Гость
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