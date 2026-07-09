Ромарио обрушился с критикой на Эндрика и Анчелотти

сегодня, 20:18

Бывший форвард сборной Бразилии раскритиковал нападающего «селесао» и главного тренера команды после вылета с чемпионата мира-2026.

Бразилия завершила выступление на турнире в 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2. Победу норвежцам принес дубль Эрлинга Холанда, а Эндрик во втором тайме не реализовал опасный момент, который мог вернуть бразильцев в игру.

Ромарио жестко высказался об эпизоде с участием молодого форварда.

«Многие говорят: "Он еще молодой”. Да какая разница, молодой он или нет? Он должен был забивать. Если ты находишься на поле, ты несешь ответственность. В таком моменте нужно быть максимально собранным, потому что это решающий мяч. Мне нравится Эндрик, думаю, он еще принесет нам радость, но в тот день он сыграл ужасно», — заявил чемпион мира 1994 года.

Также Ромарио призвал уволить Анчелотти, несмотря на сообщения о возможном продлении контракта итальянца до 2030 года.

«Анчелотти не может продолжать работать со сборной Бразилии после такого фиаско. Я бы разорвал этот контракт и сказал ему подавать в суд», — добавил Ромари.