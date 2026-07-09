Ромарио обрушился с критикой на Эндрика и Анчелотти

Бывший форвард сборной Бразилии Ромарио раскритиковал нападающего «селесао» Эндрика и главного тренера команды Карло Анчелотти после вылета с чемпионата мира-2026.
Бразилия завершила выступление на турнире в 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2. Победу норвежцам принес дубль Эрлинга Холанда, а Эндрик во втором тайме не реализовал опасный момент, который мог вернуть бразильцев в игру.
Ромарио жестко высказался об эпизоде с участием молодого форварда.
«Многие говорят: "Он еще молодой”. Да какая разница, молодой он или нет? Он должен был забивать. Если ты находишься на поле, ты несешь ответственность. В таком моменте нужно быть максимально собранным, потому что это решающий мяч. Мне нравится Эндрик, думаю, он еще принесет нам радость, но в тот день он сыграл ужасно», — заявил чемпион мира 1994 года.
Также Ромарио призвал уволить Анчелотти, несмотря на сообщения о возможном продлении контракта итальянца до 2030 года.
«Анчелотти не может продолжать работать со сборной Бразилии после такого фиаско. Я бы разорвал этот контракт и сказал ему подавать в суд», — добавил Ромари.
Анчелотти полностью провалился и тактически и стратегически. Основательно и конкретно.
А по Эндрику неправ Ромарио. Эдак можно и про Мбаппе сказать, когда он в игре со шведами, после прострела от Кунде, лупанул в штангу из убойной позиции.
Чтобы форвард был эффективен, он должен быть постоянно в поле львиную часть матча. Ромарио это прекрасно известно, равно как известно и Анчелотти.