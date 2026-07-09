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Ромарио обрушился с критикой на Эндрика и Анчелотти

сегодня, 20:18

Бывший форвард сборной Бразилии Ромарио раскритиковал нападающего «селесао» Эндрика и главного тренера команды Карло Анчелотти после вылета с чемпионата мира-2026.

Бразилия завершила выступление на турнире в 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2. Победу норвежцам принес дубль Эрлинга Холанда, а Эндрик во втором тайме не реализовал опасный момент, который мог вернуть бразильцев в игру.

Ромарио жестко высказался об эпизоде с участием молодого форварда.

«Многие говорят: "Он еще молодой”. Да какая разница, молодой он или нет? Он должен был забивать. Если ты находишься на поле, ты несешь ответственность. В таком моменте нужно быть максимально собранным, потому что это решающий мяч. Мне нравится Эндрик, думаю, он еще принесет нам радость, но в тот день он сыграл ужасно», — заявил чемпион мира 1994 года.

Также Ромарио призвал уволить Анчелотти, несмотря на сообщения о возможном продлении контракта итальянца до 2030 года.

«Анчелотти не может продолжать работать со сборной Бразилии после такого фиаско. Я бы разорвал этот контракт и сказал ему подавать в суд», — добавил Ромари.

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Все комментарии
g4w4fqe42kg8
g4w4fqe42kg8
сегодня в 21:40
Критиковать и советы давать надо заранее, а не теперь когда нечего исправить
Nenash
Nenash
сегодня в 21:29
Папа не туда сунулся.. Да и заканчивать ему пора.. Он рискует своей репутацией.. Следующий отлёт это подтвердит.. А он будет.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:16
Сегодня пересмотрел матч Норвегия Бразилии...
Как же убого играли Бразилия...
Capral
Capral ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 21:05
Убедительно! Спасибо!)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:00
Раньше у Бразилии было 3-4 состава +- равных игроков, теперь львиная часть пенсионеров 30+ , из звездных игроков индивидуально сильных, это Габриел и Вини и поидее все, много с запаса из клубов, вроде мартинелли, кунья двлеко не топ форвард, кркпкий средний форвард апл , не больше, нет художников на поле, которые творят магию и ведут игру, как Роналдиньо и Кака, нет сильных ударных форвардов, слабые фланги оброны, дугласу сантосу до роберто карлоса, кафу или даже до алекса сандро далеко в расцвете сил
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 20:42, ред.
В том то всё и дело, что Карло, взяв Неймара, повел себя, как наполовину беременный: Неймар в заявке, но только и делает, что лавку греет, - это ни то, ни сё. По Эндрику, кстати, та же песня . Зачем, спрашивается, Карло вообще набирал форвардов, если Кунья и Вини весь мундиаль на поле и без фактической ротации ?! Он во что хотел играть ?
Анчелотти полностью провалился и тактически и стратегически. Основательно и конкретно.

А по Эндрику неправ Ромарио. Эдак можно и про Мбаппе сказать, когда он в игре со шведами, после прострела от Кунде, лупанул в штангу из убойной позиции.

Чтобы форвард был эффективен, он должен быть постоянно в поле львиную часть матча. Ромарио это прекрасно известно, равно как известно и Анчелотти.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 20:34
Там никакой тренер бы не помог, ни один нормальный тренер, как минимум, не взял бы Неймара
Capral
Capral
сегодня в 20:34
Если не ошибаюсь, последний раз, Бразилия была ЧМ в 2002. А после этого, ничего подобного не выигрывала. И что, всех тренеров сборной удаляли после каждой неудачи? А может стоит самому Ромарио стать наставником сборной и заткнуться?
Точно, как у Ш.Руставели: "Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны".
Гость
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