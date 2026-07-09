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Мингеса стал игроком «Кристал Пэлас»

сегодня, 21:17

«Кристал Пэлас» объявил о подписании защитника Оскара Мингесы.

Испанский футболист заключил контракт с английским клубом на четыре сезона.

Предыдущей командой Мингесы была «Сельта».

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