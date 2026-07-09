Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге. Церемония вручения наград состоялась в Москве.
Победитель определялся по итогам голосования, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, журналисты, представители лиги и компаний-партнеров, а также болельщики.
50-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербургский клуб семь раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок России.
В сезоне-2025/26 «Зенит» вновь стал победителем Российской премьер-лиги, что позволило Семаку получить награду лучшему тренеру чемпионата.
Хотя не…в еврокубках видели его уровень 🙃
Даже шварц признавался дважды подряд лучшим тренером РПЛ, а блогер Багров называл его гениальным тренером. И что, сейчас, Герте легче от этого, или Р/Б, который проиграл финал в любительской МЛС, и в течении одной недели, вылетел сразу из трёх турниров? Глупости всё это...