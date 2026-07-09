Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ

сегодня, 21:25

Главный тренер «Зенита» признан лучшим тренером сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге. Церемония вручения наград состоялась в Москве.

Победитель определялся по итогам голосования, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ , журналисты, представители лиги и компаний-партнеров, а также болельщики.

50-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербургский клуб семь раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок России.

В сезоне-2025/26 «Зенит» вновь стал победителем Российской премьер-лиги, что позволило Семаку получить награду лучшему тренеру чемпионата.