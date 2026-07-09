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Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ

сегодня, 21:25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге. Церемония вручения наград состоялась в Москве.

Победитель определялся по итогам голосования, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, журналисты, представители лиги и компаний-партнеров, а также болельщики.

50-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербургский клуб семь раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок России.

В сезоне-2025/26 «Зенит» вновь стал победителем Российской премьер-лиги, что позволило Семаку получить награду лучшему тренеру чемпионата.

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Все комментарии
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 21:47
Бред, даже судьи сделали больший вклад в победы Зенита. Талалаев лучший тренер сезона.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:44
Интересно было бы посмотреть на работу Семака где нибудь за пределами фк Газпром…что бы он смог, и смог ли вообще.
Хотя не…в еврокубках видели его уровень 🙃
lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:39, ред.
когда будет награждение лучшему Миллеру? ну чтоб все награды сложить в одну коробку)))
Capral
Capral
сегодня в 21:39, ред.
Никогда не понимал и не пойму этих номинаций. Ну какой Семак лучший тренер сезона и в чем, конкретно? Что, Зенит стал играть в более совершенный футбол или Семак способен раскрыть новые таланты? Ничего этого нет и близко. Если Вендел талантливый игрок, то даже Семак его не испортит. Или может Соболев раcкрылся у Семака? Тоже нет, в Спартаке он играл ярче, интересней. Глушенков- талантливый игрок, но в Локо, он играл разнообразней и полезней...

Даже шварц признавался дважды подряд лучшим тренером РПЛ, а блогер Багров называл его гениальным тренером. И что, сейчас, Герте легче от этого, или Р/Б, который проиграл финал в любительской МЛС, и в течении одной недели, вылетел сразу из трёх турниров? Глупости всё это...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:38
Кто бы сомневался!
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