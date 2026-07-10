Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026

В матче 1/4 финала чемпионата мира встречались команды Франции и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:0.
Голы забили Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66). В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти на 28-й минуте.
В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.
Глупо было со стороны мароканцев надеяться весь матч максимально сушить игру с такой атакующей и техничной сборной как Франция. В итоге неверно выбранная тактика и погубила сборную Марокко.
А вообще, конечно жаль, что африканцы попали именно на французов. Очень уж симпатичная сборная у них нарисовалась, на которую приятно смотреть, в отличии от тех же швейцарцев или колумбийцев.
А если по игре, то французы планомерно вели позиционное наступление, весьма вальяжно, не форсируя события и результат... И даже незабитый пенальти не выбил их из колеи. Было видно, что гол назревал и было это только делом времени. Олисе, как обычно, у Дешама, много двигался, менял фланг на середину поля, уводил соперника и именно его пас привел к пенальти...
Во 2-м тайме, всё стало на свои места и индивидуальное мастерство французов сказалось отличным голом Мбаппе. Логика событий диктовала марокканцам идти вперед, отыгрываться, и вот, тут то, попались на разрыв в центре поля и второй гол из разорванной опорной зоны. Это приговор. Замена главной Звезды французской сборной напрашивалась, потому что соперник, устроил сафари на него. Выход Барколя ничего не поменял в игре его сборной и даже не ускорил неторопливый французский футбол.
Марокко ничего не показали, кроме нескольких симпатичных контр атак, но позиционного футбола у команды нет, ввиду отсутствия качественных исполнителей. Всё по делу и заслуженная победа Франции, с чем я команду и поздравляю!!!!!!! Самый элитный и роскошный футбол на этом турнире от Франции- самый дворянский!!! Вперед, Франция!!!!!!!
Парагвай не играл с Францией, а только мешал играть в футбол- грубо и жестко, но все равно получил.