Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026

сегодня, 01:00

В матче 1/4 финала чемпионата мира встречались команды Франции и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66). В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти на 28-й минуте.

В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.