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Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026

сегодня, 01:00
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

В матче 1/4 финала чемпионата мира встречались команды Франции и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66). В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти на 28-й минуте.

В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:43
Сенсации не произошло, пока прогнозы по полуфиналу сбываются. От Африки там представителей не будет.
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 01:34
Дима, а они и не могли играть в другой футбол против Франции. Попытались отыграть один мяч, побежали забивать, и тут же получили гол. Это с нынешней Бразилией, марокканцы пытались вести позиционное нападение, потому что бразы сейчас в ужасном состоянии, но сегодня, шансов в открытом футболе у африканцев не было никаких. И хорошо, что еще, вот так отделались, не разгромно...
Парагвай не играл с Францией, а только мешал играть в футбол- грубо и жестко, но все равно получил.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:33
Чудо не произошло!
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:30
Марокко как и Парагвай решили сесть в оборону и защищаться низким блоком но у них защита оказалась слабее парагвайской. С первых же минут матча посыпались опасные моменты у их ворот. До поры до времени спасал вратарь, взял пенальти от Мбаппе но после шикарного удара с игры и Буну был бессилен. Тут же французы забили второй гол и игра была сделана. Марокканцы в этом матче ничего не показали и вылетают по делу.
lazzioll
lazzioll ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 01:29
ай да ладно. Франция. кроме нее Англия. Швейцария с половиной состава Ндоей, Эмболо и Мбагангов. Бельгия с явно внебрачным потомком короля Леопольда - Лукаку и рядом с ними прочие Доку и Тилемансы. негромавры мусульманские типа Ямаля именно так и выглядели, великие баскские игроки типа Уильямса, всегда так и знал что в горах Пиренеях вот такие нигеры вильямсы это и есть баски. Казалось бы Норвегия, но там предположим Нусу взяли на корабль юнгой в походпх. но и там же есть. Африка везде. это чемпионат Африки. в Канаде ни одного алеута или эскимоса зато восемь нигеров, откуда они там))))
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:25
Матч хотя и слабоватый с точки зрения зрелищности и интриги, но и этот малоинтересный матч удалось посмотреть далеко не всем. Некоторым досталось малоприятное зрелище: лицезреть на единственном и монопольно владеющем трансляциями спортивном канале группу лиц во главе с заслуженным биатлонистом, которые, сидя в мягких в креслах, смотрели этот матч и одновременно комментировали для зрителей недоступный для их просмотра матч. Понятно, какие мотивы двигают при этом ТВ канал, но надо бы учитывать и интересы тех любителей футбола (особенно, когда идет чемпионат мира), кому недоступны.выдвигаемые каналом условия просмотра по различным причинам.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 01:20, ред.
Нет худа без добра, - сборной Италии есть теперь на кого равняться ! ))

И да. Сборная Африки показала разницу между ними и странами Африки..., а разница в том, что кроме как бега наперегонки "за бананом", африканские французы ещё комбинировать и забивать умеют, в отличии от... Гориллы гориллам, увы, - рознь. )
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 01:18
Франция движется к финалу уверенной поступью. Настораживать поклонников этой сборной должно то обстоятельство, что их уже видят с Кубком Мира. Уверовав в победу могут бросить играть или перегореть.
8954433321543
8954433321543
сегодня в 01:18
Теоретически, шансы на победу у Марокко были не такие уж и плохие. Но Марокко сегодня решили не играть в футбол
Nenash
Nenash
сегодня в 01:17, ред.
"Неафриканцы" наложили в штаны и отправляются по своим "европейским" клубам.. ☝️🤭
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:16
Шансы Франции продолжают расти
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
Не соглашусь.
Именно закрытый футбол спасал Марокко до 60-й минуты. Играли бы они открыто до этого, получили бы а-ля Швеция или Норвегия, - не суть.
Asper
Asper
сегодня в 01:15, ред.
Перевес в классе оказался больше, чем у Марокко над Канадой. Меньян сколько раз в кадр при 0:0 попал, один или два?
Capral
Capral
сегодня в 01:14
С первых минут не покидало ощущение пренебрежения французов к сопернику, даже можно сказать сквозило надменностью. Вопросов по победителю не возникало, вопрос был только один- с каким счетом Франция победит? Думаю, даже на пол процента Франция не показала всего потенциала. Команда- Звездного бриллиантового состава.

А если по игре, то французы планомерно вели позиционное наступление, весьма вальяжно, не форсируя события и результат... И даже незабитый пенальти не выбил их из колеи. Было видно, что гол назревал и было это только делом времени. Олисе, как обычно, у Дешама, много двигался, менял фланг на середину поля, уводил соперника и именно его пас привел к пенальти...

Во 2-м тайме, всё стало на свои места и индивидуальное мастерство французов сказалось отличным голом Мбаппе. Логика событий диктовала марокканцам идти вперед, отыгрываться, и вот, тут то, попались на разрыв в центре поля и второй гол из разорванной опорной зоны. Это приговор. Замена главной Звезды французской сборной напрашивалась, потому что соперник, устроил сафари на него. Выход Барколя ничего не поменял в игре его сборной и даже не ускорил неторопливый французский футбол.

Марокко ничего не показали, кроме нескольких симпатичных контр атак, но позиционного футбола у команды нет, ввиду отсутствия качественных исполнителей. Всё по делу и заслуженная победа Франции, с чем я команду и поздравляю!!!!!!! Самый элитный и роскошный футбол на этом турнире от Франции- самый дворянский!!! Вперед, Франция!!!!!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:12
Последняя африканская сборная вылетела. Осталась только сборная Африки.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:10
По игре Франции всё понятно. Вот чем занималась сборная Марокко. Я думал, они хоть какой то отпор дадут. А у них первый удар в створ ворот на 83 минуте...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:09, ред.
Победа имени Мбаппе. Киля в соло соорудил первый гол, а второй - это следствие первого, когда Марокко попёр оголятся и на раскатке получил контру, результатом которой вышел на променад Дембель, которого в опорной зоне уже никто не встречал...

Красивая победа Франции на классе. Игра - ответ хейтерам об истинной силе одного из претендентов на золото. Хотя и не факт, что ответ. )))

P.S. Мбаппе здоровья. Лягуха нужен команде в игре против Испании.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 01:07
Если честно, то больше ожидал от этого матча. А точнее больше ожидал от сборной Марокко. Африканцы зачем-то решили сыграть в несвойственный для себя закрытый, практически автобусный футбол, без контратак, без ударов по воротам.

Глупо было со стороны мароканцев надеяться весь матч максимально сушить игру с такой атакующей и техничной сборной как Франция. В итоге неверно выбранная тактика и погубила сборную Марокко.

А вообще, конечно жаль, что африканцы попали именно на французов. Очень уж симпатичная сборная у них нарисовалась, на которую приятно смотреть, в отличии от тех же швейцарцев или колумбийцев.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:01
Тут и обсуждать нечего. Французы в разы класснее!!
Неужели марокканцы надеялись все 90 или даже 120 мин удерживать лягушатников?)) всё-таки и самим надо было как-то играть футбол, а не просто терпеть.
Гость
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