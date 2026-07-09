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Парагвайцы пригрозили Мбаппе экстрадицией

вчера, 23:59

Адвокат сенатора Парагвая Селесты Амарильи Гильермо Дуарте заявил, что намерен обратиться в суд против нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, если футболист не откажется от своих резких высказываний в адрес политика. Об этом юрист сообщил в эфире парагвайского телеканала ABC.

Конфликт возник после матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 благодаря голу Мбаппе. После встречи Амарилья допустила в адрес форварда расистские оскорбления. В ответ Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру, назвав высказывания сенатора неприемлемыми, а сам Мбаппе в социальной сети X назвал Амарилью «презренной женщиной, недостойной занимать свой пост».

По словам Дуарте, защита сенатора рассматривает возможность судебного разбирательства.

«Селеста не совершила ничего такого, за что в Парагвае могла бы быть наказана. При этом клевета и оскорбление являются преступлениями и во Франции, поэтому мы можем инициировать судебное преследование Мбаппе. В таком случае может быть поставлен вопрос о его экстрадиции для привлечения к ответственности в Парагвае», — заявил адвокат.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:06
Может на второй тайм уже не выйдет?)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:05
Прямо с матча задержать Мбаппе и доставить в Парагвай))
Клевета серьезное преступление.
Гость
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