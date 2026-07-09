Парагвайцы пригрозили Мбаппе экстрадицией

вчера, 23:59

Адвокат сенатора Парагвая Селесты Амарильи Гильермо Дуарте заявил, что намерен обратиться в суд против нападающего сборной Франции , если футболист не откажется от своих резких высказываний в адрес политика. Об этом юрист сообщил в эфире парагвайского телеканала ABC.

Конфликт возник после матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 благодаря голу Мбаппе. После встречи Амарилья допустила в адрес форварда расистские оскорбления. В ответ Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру, назвав высказывания сенатора неприемлемыми, а сам Мбаппе в социальной сети X назвал Амарилью «презренной женщиной, недостойной занимать свой пост».

По словам Дуарте, защита сенатора рассматривает возможность судебного разбирательства.

«Селеста не совершила ничего такого, за что в Парагвае могла бы быть наказана. При этом клевета и оскорбление являются преступлениями и во Франции, поэтому мы можем инициировать судебное преследование Мбаппе. В таком случае может быть поставлен вопрос о его экстрадиции для привлечения к ответственности в Парагвае», — заявил адвокат.