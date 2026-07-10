Названы обладатели индивидуальных наград по итогам минувшего сезона РПЛ

сегодня, 00:01

В Москве состоялась церемония «Герои РПЛ », на которой были вручены индивидуальные награды по итогам сезона-2025/26 Российской премьер-лиги.

Самым медийным футболистом сезона признан защитник ЦСКА . Лучшим молодым игроком стал полузащитник «Локомотива» , а награду лучшему вратарю получил голкипер «Краснодара» .

Лучшим защитником сезона был признан , выступавший за ЦСКА и «Зенит», лучшим полузащитником — капитан «Краснодара» , а лучшим нападающим — форвард краснодарцев Джон Кордоба.

Кордоба также был удостоен главной индивидуальной награды, став лучшим игроком сезона. Звание лучшего тренера получил наставник «Зенита» Сергей Семак.

Приз за лучшую голевую передачу сезона достался Данилу Круговому, а автором лучшего гола был признан нападающий «Локомотива» .