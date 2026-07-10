Названы обладатели индивидуальных наград по итогам минувшего сезона РПЛ

В Москве состоялась церемония «Герои РПЛ», на которой были вручены индивидуальные награды по итогам сезона-2025/26 Российской премьер-лиги.
Самым медийным футболистом сезона признан защитник ЦСКА Данил Круговой. Лучшим молодым игроком стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, а награду лучшему вратарю получил голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.
Лучшим защитником сезона был признан Игорь Дивеев, выступавший за ЦСКА и «Зенит», лучшим полузащитником — капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, а лучшим нападающим — форвард краснодарцев Джон Кордоба.
Кордоба также был удостоен главной индивидуальной награды, став лучшим игроком сезона. Звание лучшего тренера получил наставник «Зенита» Сергей Семак.
Приз за лучшую голевую передачу сезона достался Данилу Круговому, а автором лучшего гола был признан нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев.