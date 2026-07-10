Мбаппе обогнал Месси по результативным действиям на ЧМ-2026

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Нападающий сборной Франции вновь стал единоличным лидером чемпионата мира-2026 по количеству результативных действий.

В четвертьфинальном матче против Марокко форвард записал на свой счет гол и результативную передачу. Теперь в активе Мбаппе 11 очков по системе «гол+пас» — восемь забитых мячей и три голевые передачи.

По этому показателю француз обошел капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который набрал 9 результативных действий (8 голов и 1 ассист). При этом аргентинец еще может улучшить свою статистику — позднее сборная Аргентины проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира против Швейцарии.