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Мбаппе обогнал Месси по результативным действиям на ЧМ-2026

сегодня, 00:59
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вновь стал единоличным лидером чемпионата мира-2026 по количеству результативных действий.

В четвертьфинальном матче против Марокко форвард записал на свой счет гол и результативную передачу. Теперь в активе Мбаппе 11 очков по системе «гол+пас» — восемь забитых мячей и три голевые передачи.

По этому показателю француз обошел капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который набрал 9 результативных действий (8 голов и 1 ассист). При этом аргентинец еще может улучшить свою статистику — позднее сборная Аргентины проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира против Швейцарии.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 01:30
И даже обошел Роналду по ныркам и симуляциям
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:26
Франции нужен титул, личная статистика Мбаппе потом...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:02
И догоняет его по незабитым пенальти тоже!!))
Гость
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