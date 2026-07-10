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Мбаппе — второй футболист с 20 голами на чемпионатах мира

сегодня, 08:37
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 20 мячей на чемпионатах мира.

Он стал вторым футболистом, кто смог это сделать после лучшего бомбардира в истории ЧМ аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 гол.

Мбаппе достиг такого результата в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с командой Марокко (2:0), а Аргентине ещё предстоит сыграть на данной стадии со Швейцарией.

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Все комментарии
waujjyq33emw
waujjyq33emw
сегодня в 09:24
Африканский рекордсмен,прижился в Европе.
z3ke37bb86jp
z3ke37bb86jp
сегодня в 09:18
Есть все шансы обогнать Месси.
emelnikovs
emelnikovs
сегодня в 09:16
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa...

Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего. :-( От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Хоть нa бyлкy хлебa, хоть нa пaчкy caмых дешевых мaкapон. Мне много не нaдо, только пpотянyть неcколько дней покa ищy paботy...

Еcли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личном cообщении. Я обязaтельно веpнy!

Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП)

Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
112910415
112910415
сегодня в 08:54
скоро станет новым рекордсменом ... и надолго, пожалуй !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:43
По итогу установит рекорд, если и не в этом, то на следующем ЧМ станет единоличным лидером.
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