Мбаппе — второй футболист с 20 голами на чемпионатах мира

сегодня, 08:37

Нападающий сборной Франции забил 20 мячей на чемпионатах мира.

Он стал вторым футболистом, кто смог это сделать после лучшего бомбардира в истории ЧМ аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 гол.