Мбаппе — второй футболист с 20 голами на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 20 мячей на чемпионатах мира.
Он стал вторым футболистом, кто смог это сделать после лучшего бомбардира в истории ЧМ аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 гол.
Мбаппе достиг такого результата в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с командой Марокко (2:0), а Аргентине ещё предстоит сыграть на данной стадии со Швейцарией.
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