Дешам: «Мы преодолели серьёзное препятствие»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победный матч с командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года (2:0).
На 28-й минуте пенальти не смог реализовать нападающий Килиан Мбаппе, но он открыл счёт с игры на 60-й. Ещё одним мячом отметился форвард Усман Дембеле на 66-й.
В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния Испания — Бельгия.
Всё хорошо, это был сложный матч. Сегодня мы не реализовали пенальти и не сумели воплотить в гол несколько моментов. С Килианом [Мбаппе] никаких проблем нет — он никогда не сомневается в себе, хотя у него был шанс забить ещё до того, как это сделал.
Мы находимся именно там, где хотели быть. Хорошо восстановимся и посмотрим, кто станет нашим соперником. Думаю, во Франции сейчас царит большое волнение и страсть. Здесь мы находимся в своём собственном мире, и я — тем более. Именно для этого находимся тут, и игроки обязаны сделать всё возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели серьёзное препятствие.
Не знаю, не уверен, что эта сборная Франции сильней Франции-80х или конца-90х, но в своем роде, тоже, очень интересная команда!!!