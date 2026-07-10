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Дешам: «Мы преодолели серьёзное препятствие»

сегодня, 09:11
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победный матч с командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года (2:0).

На 28-й минуте пенальти не смог реализовать нападающий Килиан Мбаппе, но он открыл счёт с игры на 60-й. Ещё одним мячом отметился форвард Усман Дембеле на 66-й.

В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния Испания — Бельгия.

Всё хорошо, это был сложный матч. Сегодня мы не реализовали пенальти и не сумели воплотить в гол несколько моментов. С Килианом [Мбаппе] никаких проблем нет — он никогда не сомневается в себе, хотя у него был шанс забить ещё до того, как это сделал.

Мы находимся именно там, где хотели быть. Хорошо восстановимся и посмотрим, кто станет нашим соперником. Думаю, во Франции сейчас царит большое волнение и страсть. Здесь мы находимся в своём собственном мире, и я — тем более. Именно для этого находимся тут, и игроки обязаны сделать всё возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели серьёзное препятствие.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 09:34, ред.
Не хочется предвосхищать события или что-то предсказывать, но на сегодня, Франция смотрится очень сильно, практически без слабых мест. Атака- просто убийственная. И конечно, сама игра, очень привлекательная, я бы даже сказал - богатая. Против закрытых и грубых соперников французы испытывают трудности, чисто позиционного характера, но в этом случае вступает индивидуальное мастерство. Хочется увидеть эту сборную в финале, как украшение главного матча турнира.
Не знаю, не уверен, что эта сборная Франции сильней Франции-80х или конца-90х, но в своем роде, тоже, очень интересная команда!!!
Гость
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