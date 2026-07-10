Дешам: «Мы преодолели серьёзное препятствие»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал победный матч с командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года (2:0).

На 28-й минуте пенальти не смог реализовать нападающий , но он открыл счёт с игры на 60-й. Ещё одним мячом отметился форвард на 66-й.

В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния Испания — Бельгия.

Всё хорошо, это был сложный матч. Сегодня мы не реализовали пенальти и не сумели воплотить в гол несколько моментов. С Килианом [Мбаппе] никаких проблем нет — он никогда не сомневается в себе, хотя у него был шанс забить ещё до того, как это сделал.

Мы находимся именно там, где хотели быть. Хорошо восстановимся и посмотрим, кто станет нашим соперником. Думаю, во Франции сейчас царит большое волнение и страсть. Здесь мы находимся в своём собственном мире, и я — тем более. Именно для этого находимся тут, и игроки обязаны сделать всё возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели серьёзное препятствие.