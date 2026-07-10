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Тренер Марокко: «Будем продолжать работать ради будущего»

сегодня, 09:22
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби подвёл итоги матча 1/4 финала ЧМ-2026 с командой Франции (0:2).

Будущее будет светлым, если продолжим в том же духе, но это не значит, что мы не хотели победить сегодня. Сделали всё, что могли, чтобы выиграть, но нам пришлось столкнуться с очень сильным соперником. Конечно, это разочарование, но будем продолжать работать ради будущего. Знаем, что представляем не просто одну страну. Мы представляем марокканский народ и многие страны по всему миру.

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Все комментарии
Drosmo
Drosmo
сегодня в 09:51, ред.
Отличная сборная, отличный тренер! А такой матч, как вчерашний матч с Францией станет лишь бесценным опытом для дальнейшего развития сборной Марокко.

Уже и не помню таких хороших, крепких выступлений от африканских команд. Последней, наверное, была сборная Сенегала на ЧМ-2002. Но нынешний Марокко уже в любом случае переплюнул сенегальцев, так как марокканцы уже дважды подряд становились четвертьфиналистами ЧМ. Может на следующем мундиале мы увидим марокканцев уже и в полуфинале...
матос
матос
сегодня в 09:25
Удачи вам!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:24
Правильное решение,так и держать !
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