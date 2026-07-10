Тренер Марокко: «Будем продолжать работать ради будущего»

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби подвёл итоги матча 1/4 финала ЧМ-2026 с командой Франции (0:2).
Будущее будет светлым, если продолжим в том же духе, но это не значит, что мы не хотели победить сегодня. Сделали всё, что могли, чтобы выиграть, но нам пришлось столкнуться с очень сильным соперником. Конечно, это разочарование, но будем продолжать работать ради будущего. Знаем, что представляем не просто одну страну. Мы представляем марокканский народ и многие страны по всему миру.
Уже и не помню таких хороших, крепких выступлений от африканских команд. Последней, наверное, была сборная Сенегала на ЧМ-2002. Но нынешний Марокко уже в любом случае переплюнул сенегальцев, так как марокканцы уже дважды подряд становились четвертьфиналистами ЧМ. Может на следующем мундиале мы увидим марокканцев уже и в полуфинале...