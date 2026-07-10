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Мбаппе избежал серьёзной травмы

сегодня, 09:35
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своём состоянии после матча 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 с Марокко (2:0).

Футболист отметился голом в прошедшей игре на 60-й минуте, а на 77-й был заменён.

Я получил удар по лодыжке, но со мной всё в порядке. В тот момент [Жан-Филипп Матета] был в лучшей форме, чем я, чтобы отыграть последние минуты.

В чём секрет этой сборной Франции? Есть только один способ расслабиться — победа. Пока мы этого не добьёмся, не сбавляем обороты. Мы вышли в полуфинал и очень рады, но впереди ещё долгий путь. Понимаем, что нас ждёт ещё более сложная задача, чем то, через что прошли, но мы готовы к любому испытанию.

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Capral
Capral
сегодня в 09:47
Здоровья Мбаппе и Удачи ему и его сборной!!!!!!!
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