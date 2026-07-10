Мбаппе избежал серьёзной травмы

Нападающий и капитан сборной Франции рассказал о своём состоянии после матча 1/4 финала плей-офф ЧМ -2026 с Марокко (2:0).

Футболист отметился голом в прошедшей игре на 60-й минуте, а на 77-й был заменён.

Я получил удар по лодыжке, но со мной всё в порядке. В тот момент [Жан-Филипп Матета] был в лучшей форме, чем я, чтобы отыграть последние минуты.

В чём секрет этой сборной Франции? Есть только один способ расслабиться — победа. Пока мы этого не добьёмся, не сбавляем обороты. Мы вышли в полуфинал и очень рады, но впереди ещё долгий путь. Понимаем, что нас ждёт ещё более сложная задача, чем то, через что прошли, но мы готовы к любому испытанию.