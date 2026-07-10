Мбаппе достиг 100 результативных действий в сборной Франции

сегодня, 09:58

Нападающий стал первым футболистом, достигшим отметки в 100 результативных действий в матчах за сборную Франции.

Игрок забил мяч на 60-й минуте и ассистировал через шесть минут во встрече 1/4 финала ЧМ -2026 с командой Марокко (2:0). Теперь у Мбаппе 64 гола и 37 результативных передач в 104 играх в составе сборной.

Также форвард на втором чемпионате мира сумел отличился восемью забитыми мячами, чего до этого не получалось ни у кого. Ранее он сделал это на турнире 2022 года в Катаре.

Кроме того, Килиан сравнялся по количеству результативных действий в плей-офф на мировых первенствах с нападающим сборной Аргентины , у обоих теперь их по 14. На счету француза 12 голов и 2 передачи в 11 матчах, у аргентинца 7 забитых мячей и 7 ассистов в 14 поединках.