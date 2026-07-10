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Сантос и Энрике не сыграют в Суперкубке России

сегодня, 10:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак18.07.2026 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник и капитан команды Дуглас Сантос, а также вингер Луис Энрике не примут участия в матче Суперкубка России со «Спартаком».

Футболисты играли за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Бразильцы покинули турнир 5 июля, уступив норвежцам в 1/8 финала (1:2).

Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют со «Спартаком» в Суперкубке России. Это большая потеря, но других вариантов нет, естественно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:58
серьёзная потеря перед важным матчем !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:39, ред.
Посмотрим, насколько поможет это "Спартаку".
По идее должно помочь, так как Дуглас и Энрике - это ключевые игроки "Зенита".
Но многое будет зависеть от того, как выстроит тактически игру спартаковцев Карседо и от того в какой форме находится сейчас "Спартак" , его основные, ключевые игроки - это пока не очень понятно. Но хотелось бы, чтобы "Спартак" выиграл Суперкубок, он итак не избалован трофеями в последние годы, да и эта победа вселила бы уверенность в команду перед началом нового сезона.
Удачи и победы "Спартаку"!
chh4yyxdy368
chh4yyxdy368
сегодня в 10:09
И у Спартака появился шанс...:))))
Гость
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