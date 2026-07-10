Сантос и Энрике не сыграют в Суперкубке России

сегодня, 10:08

Главный тренер «Зенита» сообщил, что защитник и капитан команды , а также вингер не примут участия в матче Суперкубка России со «Спартаком».

Футболисты играли за сборную Бразилии на ЧМ -2026. Бразильцы покинули турнир 5 июля, уступив норвежцам в 1/8 финала (1:2).