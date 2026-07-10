Сантос и Энрике не сыграют в Суперкубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник и капитан команды Дуглас Сантос, а также вингер Луис Энрике не примут участия в матче Суперкубка России со «Спартаком».
Футболисты играли за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Бразильцы покинули турнир 5 июля, уступив норвежцам в 1/8 финала (1:2).
Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют со «Спартаком» в Суперкубке России. Это большая потеря, но других вариантов нет, естественно.
По идее должно помочь, так как Дуглас и Энрике - это ключевые игроки "Зенита".
Но многое будет зависеть от того, как выстроит тактически игру спартаковцев Карседо и от того в какой форме находится сейчас "Спартак" , его основные, ключевые игроки - это пока не очень понятно. Но хотелось бы, чтобы "Спартак" выиграл Суперкубок, он итак не избалован трофеями в последние годы, да и эта победа вселила бы уверенность в команду перед началом нового сезона.
Удачи и победы "Спартаку"!