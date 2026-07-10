Джикия: «Мог несколько раз оказаться в „Локомотиве“»

Защитник высказался о переходе в «Локомотив».

Футболист присоединился к московской команде 24 июня на правах свободного агента.

Всё решилось очень быстро. После ухода из «Спартака» мог несколько раз оказаться в «Локомотиве», но только сейчас я взял всё в свои руки. После окончания сезона в Турции понял, что не хочу там оставаться. Мне нужно было сделать всё, чтобы перейти в «Локомотив». Получилось. И вот я здесь.

У меня был контракт ещё на год вперёд в «Антальяспоре», но команда вылетела, а в последние несколько месяцев испытывал сомнительные ощущения... Многое изменилось с приходом нового тренера — я просто осознал, что не хочу там оставаться, о чём и уведомил клуб. Договорились расторгнуть контракт по обоюдному решению, без каких-то выплат.

Сразу же вступил в переговоры с «Локомотивом», оперативно прошёл медосмотр, подписал контракт. Нет каких-то подводных камней, запутанных историй. Чётко понял, что хочу уехать из Турции и найти новую команду.