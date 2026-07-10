Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Джикия: «Мог несколько раз оказаться в „Локомотиве“»

сегодня, 10:29

Защитник Георгий Джикия высказался о переходе в «Локомотив».

Футболист присоединился к московской команде 24 июня на правах свободного агента.

Всё решилось очень быстро. После ухода из «Спартака» мог несколько раз оказаться в «Локомотиве», но только сейчас я взял всё в свои руки. После окончания сезона в Турции понял, что не хочу там оставаться. Мне нужно было сделать всё, чтобы перейти в «Локомотив». Получилось. И вот я здесь.

У меня был контракт ещё на год вперёд в «Антальяспоре», но команда вылетела, а в последние несколько месяцев испытывал сомнительные ощущения... Многое изменилось с приходом нового тренера — я просто осознал, что не хочу там оставаться, о чём и уведомил клуб. Договорились расторгнуть контракт по обоюдному решению, без каких-то выплат.

Сразу же вступил в переговоры с «Локомотивом», оперативно прошёл медосмотр, подписал контракт. Нет каких-то подводных камней, запутанных историй. Чётко понял, что хочу уехать из Турции и найти новую команду.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Балтика» подписала Кирша
Вчера, 17:56
ОфициальноЭдуард Сперцян перешёл в «Аль-Ахли»
07 июля
Официально«Краснодар» подписал контракт с Оздоевым
06 июля
ОфициальноЭкс-игрок ЦСКА Жамалетдинов перешёл в тульский «Арсенал»
04 июля
Официально«Сочи» объявил о подписании Калинина
04 июля
В «Ахмате» сообщили, что трансферная кампания завершена
04 июля
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:56
лишь бы в Локо были довольны !
3py9cswg8hfy
3py9cswg8hfy
сегодня в 10:53
Мог оказаться,но не смог
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:45
Зачем нужен "Локомотиву" этот заметно сдавший, уже медленный и возрастной защитник - не понятно.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 10:43
Но Бог хранил Локомотив
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 