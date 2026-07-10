Сака готов сыграть с Норвегией

сегодня, 11:23

Вингер сборной Англии ответил на вопрос о том, сплотила ли победа над Мексикой на её стадионе в 1/8 финала чемпионата мира (3:2) игроков национальной команды.

В четвертьфинале англичанам предстоит сыграть с норвежцами.

На 100%. Настроение приподнятое, и после этой игры оно стало ещё выше. Футболисты, которые пока не играли, вышли на поле, а те, кто играл и показывал отличные результаты, сделали это снова. Каждый внёс свой вклад, и это был просто потрясающий вечер для нас как для команды. Нам нужно перенести этот дух в игру против Норвегии.

Сака отыграл 57 минут, а затем его заменил Джон Стоунз после удаления Жарелла Куансы. Футболист, нагрузку которого тщательно контролировали, прибыл на турнир, испытывая проблемы с ахилловым сухожилием. Он признал, что во время группового этапа рисковал своей физической формой.

На протяжении всего турнира моё игровое время увеличивалось. Я набираю обороты. Конечно, я бы очень хотел приехать на этот турнир на 100 процентов готовым, но не вышло, и все это понимают, стараются подготовить меня наилучшим образом. Но сейчас чувствую себя отлично и готов к игре.

Букайо также рассказал, что немного поговорил со своим одноклубником по «Арсеналу» Мартином Эдегором, с которым ему предстоит встретиться в 1/4:

Он был великолепен. Находился в хорошей форме, и не только он, но и его товарищи по команде тоже. Мы сосредоточимся на них как на команде, потому что они в хорошей форме и здорово играли на этом турнире. Но мы знаем свои сильные стороны и сосредоточены на победе.

Температура в Майами в день игры, по прогнозам, превысит 34 градуса по Цельсию, ожидается высокая влажность. Также существует угроза задержек матча из-за гроз.