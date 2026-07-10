Де ла Фуэнте перед Бельгией: «В таких матчах нет фаворитов»

Главный тренер сборной Испании выступил на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала ЧМ -2026 с командой Бельгии.

О стартовом составе

Выбор стартового состава — самая сложная часть работы тренера национальной сборной. У нас в команде игроки очень высокого уровня, у некоторых есть качества, которые лучше подходят для определённых соперников. Мы тщательно анализируем оппонента и выясняем, как нанести ему ущерб в атаке и как лучше всего защищаться.

Является ли игра с Португалией переломным моментом

Уверенность растёт по ходу матчей. Победы всегда подтверждают проделанную работу, но завтрашний матч будет совсем другим. Бельгия — очень сильная сборная с игроками мирового класса.

Мы думаем только о Бельгии. Пока не пройдём четвертьфинал, не будем говорить о потенциальных соперниках. Полуфинала для нас пока не существует.

Хочу подчеркнуть то, что получилось сделать до сих пор. Всего удалось добиться упорным трудом. Я благодарен, что все 26 футболистов в строю. Это самое важное: чтобы все были здоровы.

Про фаворита предстоящей игры

В таких матчах нет фаворитов. Даже если играешь лучше соперника, всё равно можешь проиграть. Мы сосредоточены на том, что зависит от нас, и понимаем, что это будет очень сложный матч, в котором нам придётся показать свою лучшую игру, чтобы одержать победу.

О сбалансированности команды

Мы всегда были очень надёжной командой в обороне и очень эффективной в атаке. У нас крепкая и сбалансированная команда, и одна из тех, кто чаще всего бьёт по воротам. Я не волнуюсь; голы будут.

Про Ламина Ямаля

Мотивация Ламина невероятна. В этих условиях он представляет большую опасность для соперников. Против Португалии провёл очень цельный матч, постоянно работая на команду.