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Де ла Фуэнте перед Бельгией: «В таких матчах нет фаворитов»

сегодня, 12:25
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия22:00 Не начался

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выступил на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 с командой Бельгии.

О стартовом составе

Выбор стартового состава — самая сложная часть работы тренера национальной сборной. У нас в команде игроки очень высокого уровня, у некоторых есть качества, которые лучше подходят для определённых соперников. Мы тщательно анализируем оппонента и выясняем, как нанести ему ущерб в атаке и как лучше всего защищаться.

Является ли игра с Португалией переломным моментом

Уверенность растёт по ходу матчей. Победы всегда подтверждают проделанную работу, но завтрашний матч будет совсем другим. Бельгия — очень сильная сборная с игроками мирового класса.

Мы думаем только о Бельгии. Пока не пройдём четвертьфинал, не будем говорить о потенциальных соперниках. Полуфинала для нас пока не существует.

Хочу подчеркнуть то, что получилось сделать до сих пор. Всего удалось добиться упорным трудом. Я благодарен, что все 26 футболистов в строю. Это самое важное: чтобы все были здоровы.

Про фаворита предстоящей игры

В таких матчах нет фаворитов. Даже если играешь лучше соперника, всё равно можешь проиграть. Мы сосредоточены на том, что зависит от нас, и понимаем, что это будет очень сложный матч, в котором нам придётся показать свою лучшую игру, чтобы одержать победу.

О сбалансированности команды

Мы всегда были очень надёжной командой в обороне и очень эффективной в атаке. У нас крепкая и сбалансированная команда, и одна из тех, кто чаще всего бьёт по воротам. Я не волнуюсь; голы будут.

Про Ламина Ямаля

Мотивация Ламина невероятна. В этих условиях он представляет большую опасность для соперников. Против Португалии провёл очень цельный матч, постоянно работая на команду.

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Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:55, ред.
Испания с таким составом должна побеждать бельгийцев.
Интересно сумеют ли бельгийцы "распечатать" ворота Симона?
Гость
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