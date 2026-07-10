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Холанд набрал более 6,5 млн подписчиков в Китае

сегодня, 12:59

Популярность нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда существенно выросла в Китае за последнее время.

6 июня игрок завёл аккаунты в социальных сетях Weibo и Douyin. За месяц в первой он набрал 1,6 млн подписчиков, а во второй — 5,2 млн. При этом один только Weibo насчитывает более 490 млн просмотров по хэштегам, которые связаны с форвардом.

У китайских болельщиков он представлен в образах «северного киборга» или «робота‑форварда». Также его называют «Хабао» как добродушного и простого в общении великана с преувеличенной мимикой и выходками, этот образ имеет известность в китайской мем-культуре.

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